Maltempo, freddo e neve: -18°C nel Parco Nazionale d’Abruzzo, risveglio imbiancato a L’Aquila | FOTO

Risveglio imbiancato in Abruzzo: dalla notte la neve ha ricoperto anche L’Aquila. La colonnina di mercurio è crollata nelle scorse ore: a Villetta Barrea, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise il termometro ha segnato -18°C.

La coltre bianca, che ha raggiunto diversi cm, non sta provocando criticità alla circolazione stradale: in azione mezzi spazzaneve e spargisale. In corso interventi da parte dei vigili del fuoco per la rimozione di alcuni mezzi pesanti intraversati sulla SS17.

