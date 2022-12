Maltempo, nevica in Trentino: fiocchi anche domani a 1.200 metri

MeteoWeb

Nevica dai 1.400 metri oggi in tutto il Trentino: i fiocchi stanno cadendo dal monte Bondone a Madonna di Campiglio, da Vermiglio a Moena. Secondo MeteoTrentino, le precipitazioni nevose proseguiranno anche domani con quota neve attorno ai 1.200 metri. Martedì e mercoledì previsto sole con temperature in sensibile calo nei valori minimi.

