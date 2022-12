Maltempo, l’ondata di piena dell’Arno è transitata a Pisa

MeteoWeb

E’ transitata da Pisa intorno alle 6, senza provocare danni, l’ondata di piena dell’Arno. Il fiume ha raggiunto quasi l’altezza del camminamento sotto le spallette dei lungarni del centro, in seguito il livello è calato. Nella tarda serata di ieri è stato aperto lo scolmatore d’Arno per abbassarne la portata che a Pontedera aveva raggiunto i 1686 metri cubi al secondo. A Pisa aveva superato i 1350 metri cubi al secondo superando il primo livello di guardia, raggiungendo i 3,7 metri con una portata di 1350 metri cubi al secondo.

A Firenze l’Arno è tornato sotto il primo livello di guardia, fissato a 3 metri, che era stato superato ieri: all’idrometro Uffizi 2 attualmente misura 2,48 metri.

