Maltempo, orrore a Kinshasa: almeno 55 morti, FOTO e VIDEO shock

Almeno 55 persone sono morte nella capitale della Repubblica Democratica del Congo Kinshasa a causa delle inondazioni, riferisce il capo della polizia. Le piogge intense della notte scorsa hanno provocato vasti allagamenti sommergendo anche le strade principali del centro della capitale. Per il maltempo c’è stata anche una frana in un quartiere periferico della capitale, causando l’interruzione del traffico sulla National Highway 1, un’autostrada essenziale. La strada, che collega circa 12 milioni di residenti di Kinshasa al porto più vicino, è parzialmente sommersa ed erosa e, secondo un portavoce dell’ente idrico, un terzo della capitale sta subendo interruzioni dell’acqua.

Le forti piogge che hanno causato le inondazioni hanno sommerso anche le strade principali del centro della capitale della Repubblica Democratica del Congo. Tra i morti ci sono moltissimi bambini bambini, uccisi dal crollo di alcune case nel quartiere di Binza Delvaux, nel distretto di Ngaliema. Secondo alcune testimonianze e le immagini pubblicate sui social network, le forti piogge – che si sono abbattute nella notte – hanno paralizzato la capitale nelle prime ore del mattino e hanno causato ingenti danni nella megalopoli di circa 15 milioni di abitanti. Il maltempo ha anche provocato una frana in un quartiere periferico della capitale, causando l’interruzione del traffico sulla National Highway 1, un’autostrada essenziale per l’approvvigionamento della città in quanto collega Kinshasa al porto fluviale di Matadi, nell’ovest del Paese.