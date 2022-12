Maltempo in arrivo in Portogallo, cancellati festeggiamenti per Capodanno

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo nelle prossime ore colpirà gran parte del Portogallo e in particolare il Nord: le avverse condizioni meteo hanno costretto a cancella diversi eventi organizzati per Capodanno. Nelle province settentrionali di Viana do Castelo, Braga e Oporto è in vigore l’allerta meteo arancione per le prime 12 ore dell’anno, tra la mezzanotte e mezzogiorno di domani.

Sono previste piogge intense, venti forti con raffiche fino a 90 km/h e mari molto mossi: i sindaci di città come Oporto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viseu hanno cancellato tutti gli eventi pubblici, tra cui concerti e spettacoli pirotecnici.

Questo mese è stato particolarmente piovoso in Portogallo, con alluvioni e gravi situazioni di emergenza registrate in diverse città.