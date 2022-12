Maltempo Prato: bloccata sotto un ponte per la piena del Bisenzio, salvata senzatetto

MeteoWeb

Salvata a Prato una senzatetto rimasta bloccata sotto un ponte per la piena del fiume Bisenzio. La donna è stata salvata i vigili del fuoco nei pressi di via Cavallotti: era rimasta isolata sul basamento di un pilone dove si era ritirata per sfuggire all’acqua. Allertati dalla polizia municipale, che a sua volta aveva ricevuto la segnalazione da alcuni passanti, i pompieri sono intervenuti con una squadra e con il personale specializzato per il soccorso fluviale.

La donna è stata raggiunta e fatta salire su un gommone. In via precauzionale è stata quindi accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano dal personale del 118.