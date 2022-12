Il Ciclone “Birgit” porta maltempo nella Russia europea: neve a San Pietroburgo, caos trasporti | FOTO

MeteoWeb

Il ciclone “Birgit”, che nei giorni scorsi ha portato maltempo in Italia, ha cambiato radicalmente le condizioni meteorologiche a San Pietroburgo, città della Russia occidentale. In città, c’è un forte vento e nevica. Il maltempo sta determinando gravi disagi ai trasporti, sia aerei che stradali. A causa del maltempo, sulle strade di San Pietroburgo, non si verificano solo gli ingorghi, ma anche un gran numero di incidenti.

Il Ministero delle situazioni di emergenza ha riferito che a partire dalle 11:00, le unità antincendio e di soccorso hanno effettuato 9 viaggi a San Pietroburgo per intervenire sulle conseguenze del maltempo. Sono stati rimossi detriti di tetti, cavi di illuminazione, segnali stradali, alberi. Non ci sono state vittime.

“L’aeroporto di San Pietroburgo-Pulkovo opera in condizioni meteorologiche avverse. Forte vento laterale, forti precipitazioni sotto forma di neve“, ha detto il servizio stampa dell’aeroporto aereo. Si registrano ritardi nei voli.

Ma il maltempo non interessa solo San Pietroburgo: copre l’intera parte europea della Russia. Nelle regioni di Vologda, Pskov, Novgorod, si registrano tempeste di neve con venti. Forti piogge nelle regioni di Smolensk, Kaluga, Ivanovo, Yaroslavl, Vladimir, Bryansk, Kursk e Oryol. Forti nevicate nel territorio di Perm, nevischio e precipitazioni in Tatarstan.

“Ovunque nel territorio europeo della Russia, il tempo sarà difficile nella prima metà della settimana. Le condizioni saranno particolarmente difficili per gli automobilisti, perché oltre al nevischio sono previste forti precipitazioni, che peggioreranno notevolmente la visibilità”, ha affermato Roman Vilfand, direttore scientifico del Centro idrometeorologico della Russia.