Il Salento assediato dal maltempo: danni per temporali e vento forte, 134 mm a Giurdignano | VIDEO

Il maltempo che sta colpendo il Sud da ieri ha provocato danni e disagi anche in Salento, soprattutto a causa della caduta di alberi e cartelloni su strade, auto e abitazioni. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che lavorano ininterrottamente dalla serata di ieri.

Particolari criticità sono state segnalate a Ugento, Lequile, San Pietro in Lama, Carmiano e Novoli: in quest’ultima località si è staccata la copertura impermeabilizzante del lastricato solare di una Rsa, precipitata poi sulla strada.

Sono state registrate punte di 134 mm a Giurdignano (LE), 105 mm a Minervino di Lecce, 100 mm a Tuglie (LE) e 88 mm a Sannicola (LE).

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione che riguarda il Salento, valida dalle 20 di ieri e per le successive 24 ore. L’intero territorio salentino è interessato da temporali anche di forte intensità, con raffiche di vento e rovesci.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: