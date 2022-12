Maltempo, imponente shelf cloud attraversa lo Stretto di Messina prima del nubifragio | FOTO

MeteoWeb

Un’imponente shelf cloud ha attraversato lo Stretto di Messina pochi minuti fa, prima di un violento nubifragio che sta colpendo Reggio Calabria proprio adesso. Stamani la temperatura a Reggio Calabria superava i +20°C nonostante il cielo coperto e il forte vento di scirocco proveniente dal mare, adesso è in calo sotto i colpi della forte pioggia che proseguirà anche nelle prossime ore. A causa della pioggia, a Reggio Calabria si sono verificati numerosi incidenti stradali sul raccordo.

Atteso poi nella sera-notte un forte vento di maestrale. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: