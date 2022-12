MeteoWeb

Uno smottamento del terreno si è verificato oggi a Rignano Flaminio, vicino a Roma, a causa del maltempo che ha colpito la Capitale e Provincia nei giorni scorsi. La terra franata in via Giuseppe Verdi non ha causato l’interruzione dei servizi. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e polizia locale, i Carabinieri della stazione di Rignano Flaminio.