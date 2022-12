Il maltempo in Italia dallo spazio: Torino innevata e gli effetti dell’Arno sul Tirreno

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, un’ondata di maltempo ha colpito l’Italia, con diffuse nevicate in Piemonte e un deciso calo delle temperature. Non è mancato neanche il pericoloso fenomeno del gelicidio tra Piemonte e Liguria. Inoltre, forti piogge hanno colpito, in particolare, Toscana ed Emilia Romagna, ingrossando i fiumi, che in alcuni casi sono esondati.

Ieri, 17 dicembre, il satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ha catturato le immagini che descrivono le conseguenze del recente maltempo sull’Italia. Il satellite Sentinel-2 ha ripreso le immagini della città di Torino coperta dalla neve e il pennacchio di sedimenti scaricati nel Mar Tirreno dopo la piena del fiume Arno, passata in Toscana senza creare criticità.