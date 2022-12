Allerta Meteo: a Firenze codice giallo prorogato fino a domani

MeteoWeb

Prorogata a Firenze l’allerta meteo codice giallo per possibili temporali violenti, per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel reticolo minore che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). A queste allerte domani (dalla mezzanotte, per tutta la giornata di venerdì 16 dicembre) si aggiungerà anche quella sul reticolo principale che riguarda l’Arno e la Sieve. Essendo previste precipitazioni rilevanti sul territorio limitrofo, potrebbero verificarsi innalzamenti dei livelli anche dell’Arno con probabile superamento del primo livello di guardia, fissato a tre metri di altezza: è quanto segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda non solo il Comune di Firenze ma anche che i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo per temporali terminerà alle 14 di domani, quello per rischio idrogeologico/idraulico nel reticolo minore alle mezzanotte di sabato 17 dicembre.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: