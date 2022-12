Maltempo Toscana: cascate di Saturnia invase dal fango

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che ha colpito la zona sud della provincia di Grosseto e anche la parte delle Colline del Fiora ha reso impraticabili le cascatelle del Gorello, a Saturnia, che stamani sono state invase dal fango. La situazione è in miglioramento.

Non ci sono stati danni alle vasche naturali, famose nel mondo per l’acqua termale azzurra e sulfurea che sgorga naturalmente a +37,5°C, come invece avvenne durante la disastrosa alluvione dell’ottobre 2014.

Le piogge hanno ingrossato anche il torrente Stellata che viene alimentato dalle cascatelle, e che a sua volta è stato riempito dal fango proveniente dai vicini campi, dilavati dalle forti piogge.