Maltempo Toscana, Giani: “al momento livello dei fiumi sotto controllo”

“Al momento sotto controllo il livello dei fiumi della Toscana, non si registrano particolari criticità per le forti piogge. La portata dell’Arno agli Uffizi è 555 metri cubi d’acqua al secondo, l’Ombrone grossetano a Buonconvento è salito di 2,5 metri. Alcune frane localizzate a Pietrasanta, Borgo a Mozzano e Radicofani“. E’ quanto comunica attraverso il proprio profilo Facebook il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

Trenta persone isolate dopo la frana a Pietrasanta

Una trentina di persone sono al momento isolate in Versilia a causa di uno smottamento verificatosi in seguito alle forti piogge cadute nella giornata di ieri sulla costa tirrenica. Una frana ha interessato la via Vitoio a Pietrasanta, per la quale si è reso necessaria la chiusura sia al transito veicolare che a quello pedonale.

A seguito della caduta di un albero sopra una linea dell’elettricità si è inoltre reso necessario anche l’intervento da parte dei tecnici Enel per il ripristino dell’energia elettrica. Squadre tecniche del comune di Pietrasanta sono al lavoro per verificare le condizioni della strada e delle pertinenze e per poter riaprire il prima possibile la strada.

