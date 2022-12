Maltempo Toscana: enorme tornado a Barano | VIDEO

MeteoWeb

Continuano gli eventi estremi in Italia dopo un weekend di forte maltempo. Dopo il violento tornado che ha seminato tanti danni a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, nelle scorse ore, oggi pomeriggio un maestoso quanto spaventoso vortice si è sviluppato in Toscana.

Un tornado di grandi dimensioni, infatti, ha interessato pochi minuti fa la zona di Barano, nel comune di Vinci, in provincia di Firenze. Le immagini si commentano da sole. Al momento non risultano danni.

