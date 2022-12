Maltempo, tragedia sfiorata per il forte vento a Reggio Calabria | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Tragedia sfiorata questa sera a Reggio Calabria, città flagellata dal forte vento di scirocco che da oggi pomeriggio soffia impetuoso nello Stretto di Messina con raffiche fino a 90km/h. Danni e disagi in tutta la città per il vento estremo: l’episodio più grave è accaduto a Botteghelle dove in serata il vento ha abbattuto un lampione della luce che è crollato sull’asfalto proprio in concomitanza con il transito di un’autovettura.

Il malcapitato, un uomo di mezza età, è rimasto ferito: soccorso sul posto dagli uomini del 118, è stato poi trasportato in Ospedale dove i medici dovranno rimuovergli i vetri dell’automobile conficcati nel braccio.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: