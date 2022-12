Maltempo Umbria: allagamenti a Gualdo Cattaneo, oggi scuole chiuse

MeteoWeb

E’ in vigore l’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico, ma, al momento, in Umbria il maltempo non sta generando criticità. E’ quanto è emerso dalla riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata “con urgenza” dal prefetto di Perugia, Armando Gradone, e che si è tenuta stamattina al Centro di protezione civile regionale di Foligno. Presenti anche l’Assessore regionale Enrico Melasecche, il presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, i rappresentanti delle forze dell’ordine, forze armate e dei vigili del fuoco, insieme a rappresentanti di Arpa Umbria, 118, Anas ed Enel e delle strutture di protezione civile della Regione.

Le scuole sono chiuse precauzionalmente in tutto il territorio. Segnalato a Gualdo Cattaneo l’allagamento degli scantinati di sette case dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Nel corso della riunione è stato esaminato l’aggiornamento delle previsioni meteo-idro che indicano per la giornata di oggi temporali isolati nel corso della mattinata con decisa attenuazione nel pomeriggio; fenomeni residui in nottata sui settori appenninici. In aumento la portata nei fiumi della regione. Già da ieri era stato avviato uno svaso preventivo dalla diga di Corbara per avere maggiore possibilità di accumulare le acque provenienti sia dal Tevere che dal Chiascio. Sono attivi sia i presidi territoriali idraulici regionali per monitorare la situazione dei fiumi, sia alcuni presidi comunali, come pure risultano aperti alcuni Coc. Il Centro funzionale e la sala operativa regionali rimarranno attivi per seguire le evoluzioni dei fenomeni per tutta la giornata ed oltre, finché non si normalizzeranno le situazioni comunque in evoluzione.

