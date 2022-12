Maltempo e vento forte: collegamenti difficili con Ischia e Procida

MeteoWeb

Disagi nei collegamenti marittimi oggi per Ischia e Procida a causa di vento forte e mare mosso: attualmente risultano cancellate diverse corse dei mezzi veloci per Ischia Porto e Forio ed alcune operate dalle navi traghetto sulla tratta Pozzuoli-Procida. I venti da Sud continueranno a spirare anche nel pomeriggio con conseguenze nei collegamenti anche nelle prossime ore.

