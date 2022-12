Marche, allerta meteo fino a mezzanotte: Misa in piena a Senigallia

MeteoWeb

Nelle Marche resta l’allerta arancione per il Maltempo sino alle 24 di oggi. Lo rende noto la pagina Facebook del Comune di Senigallia (Ancona), che sta monitorando in tempo reale la situazione. Sono infatti previste ancora precipitazioni nelle prossime ore. Ieri il Comune aveva deciso la chiusura per oggi di scuole e palestre, e aperto il Coc (Centro Operativo Comunale) che resta in funzione fino alla cessazione dell’allerta arancione.

Un’onda di piena del Misa è passata in città, ma senza creare particolari problemi, a parte la chiusura a scopo precauzionale di alcuni sottopassi e la raccomandazione ai cittadini di essere prudenti negli spostamenti. L’ondata è stata monitorata anche dalla Sala Operativa della Regione Marche tramite gli idrometri.