Mareggiata e danni al traghetto nel Ravennate: servizio sospeso per ripristino

La forte mareggiata che ha colpito la costa ravennate tre settimane fa, ha causato alcuni danni alle rampe di accesso del traghetto che collega le frazioni di Marina di Ravenna e Porto Corsini attraversando il portocanale Candiano.

Per consentire gli interventi di ripristino – si legge in una nota di Start Romagna – martedì 20 e mercoledì 21 dicembre il servizio sarà sospeso dalle 13.30 alle 17. In concomitanza con la chiusura della linea, sarà attivato il servizio sostitutivo con autobus per il trasporto dei pedoni.