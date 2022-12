Maremoto Stromboli, Vibo Valentia convoca il Coc: la comunicazione della Protezione Civile della Calabria

MeteoWeb

Il Comune di Vibo Valentia ha convocato una riunione del Centro operativo comunale (Coc) in seguito all’onda anomala che si è verificata al largo dell’isola di Stromboli dopo l’eruzione. “Siamo in costante contatto con la Prefettura e tutti gli organi preposti a garantire la sicurezza della popolazione – afferma il sindaco Maria Limardo -. Sul posto sono presenti tecnici e Polizia municipale che stanno monitorando la situazione. Invitiamo pertanto caldamente tutti i cittadini ad allontanarsi e comunque a non stazionare vicino alla riva del mare. Raccomandiamo massima allerta a tutti coloro che abitano in case in prossimità del mare”.

Intanto, la Protezione Civile della Calabria afferma che sulle coste della regione non è stato registrato alcun maremoto. “L’onda di maremoto generata dal distacco di una parte della Sciara del Fuoco a Stromboli, non ha prodotto danni sull’isola e non è stata registrata sulle coste calabresi. Il Dipartimento Nazionale continua a monitorare con tutti gli strumenti a disposizione l’evoluzione della situazione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”, ha confermato la Protezione Civile della Calabria.

La Protezione Civile di Reggio Calabria, in una nota, ha comunicato che “l’onda anomala annunciata generata dall’eruzione del vulcano Stromboli, non ha creato disagio alcuno sulla costa“. Inoltre, “attesa la continua attività sismica dello Stromboli”, si invitano tutti “a non sostare, né frequentare aree costiere esposte“. In conformità con le raccomandazioni che provengono dal Dipartimento Nazionale – si afferma nella nota – la situazione rimane costantemente monitorata. “Il vulcano è capace di generare consimili situazioni di pericolo a quella annunciata“, conclude.