Marte si nasconde dietro la Luna, ecco l’occultazione | VIDEO

Marte protagonista di uno spettacolo prima dell’alba: oltre ad essere in opposizione, si è verificata un’occultazione lunare. Con opposizione si intende il fatto che il Pianeta Rosso forma una linea retta con la Terra e il Sole, con la Terra al centro. Grazie a questo allineamento, Marte è più luminoso del solito ed è molto più facile da vedere in cielo. Il Pianeta Rosso si trova in opposizione solo una volta ogni 26 mesi.

Marte, inoltre, è stato occultato dalla Luna: l’evento è stato visibile anche dall’Italia. Un’occultazione è un evento in cui un oggetto sembra passare dietro un altro nel cielo, scomparendo completamente alla vista. In questo caso, Marte è scomparso dietro la Luna ed è riapparso un’ora dopo.