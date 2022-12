Marte scompare dietro la Luna, come vedere l’occultazione anche dall’Italia

MeteoWeb

Marte mette in scena uno spettacolo per gli osservatori sulla Terra: oltre ad essere in opposizione, sarà protagonista anche di un’occultazione lunare. Con opposizione si intende il fatto che il Pianeta Rosso forma una linea retta con la Terra e il Sole, con la Terra al centro. Grazie a questo allineamento, Marte appare più luminoso del solito ed è molto più facile da vedere in cielo. Il Pianeta Rosso si trova in opposizione solo una volta ogni 26 mesi.

Marte, inoltre, verrà occultato dalla Luna poco prima dell’alba di domani, 8 dicembre: evento visibile anche dall’Italia, meteo permettendo. Un’occultazione è un evento in cui un oggetto sembra passare dietro un altro nel cielo, scomparendo completamente alla vista. In questo caso, Marte scomparirà dietro la Luna e riapparirà un’ora dopo. Il culmine del fenomeno è previsto alle 06:13 ora italiana.

Se non è possibile vedere l’evento di persona, sono diversi i webcast che offrono immagini e commenti di esperti.

Come vedere occultazione e opposizione di Marte online

Il Griffith Observatory di Los Angeles, in California, ospiterà un live streaming online gratuito in occasione dell’occultazione: la trasmissione inizierà alle 3 dell’8 dicembre ora italiana, meteo permettendo.

Il Virtual Telescope Project, a cura dell’astrofisico Gianluca Masi, ospiterà un live streaming gratuito con immagini dell’occultazione, che inizierà alle 4.

L’Osservatorio McDonald dell’Università del Texas ad Austin, in collaborazione con l’Osservatorio Lowell in Arizona, ospiterà un live streaming per l’opposizione: la trasmissione inizierà alle 3 ora italiana del 9 dicembre.