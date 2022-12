Massiccio bombardamento su Kiev, “è terrificante, il peggior attacco dall’inizio della guerra” | LIVE

MeteoWeb

Un massiccio attacco missilistico è in corso in queste ore da parte della Russia su tutto il territorio dell’Ucraina. Secondo le prime informazioni, il lancio dei missili parte prevalentemente dal Mar Caspio come si può osservare nell’immagine a corredo dell’articolo.

Le prime testimonianze da Kiev sono drammatiche. Stavolta la Capitale è stata colpita in pieno, le difese non sono riuscite ad intercettare tutti i missili. “Serie di enormi esplosioni nel centro di Kiev. Diverse persone corrono per la sicurezza. La più forte serie di esplosioni che ho sentito dal centro della città dall’inizio della guerra. Davvero terrificante“, ha spiegato il reporter Nolan Peterson.

“Una delle esplosioni è risuonata tra gli edifici residenziali nel distretto di Solomyansk della capitale“, ha detto il Sindaco di Kiev, Klitsckho. Secondo le autorità ucraine, sarebbe stato colpito un hotel nel centro della città. L’operatore della rete elettrica statale ucraina Ukrenergo ha deciso di limitare temporaneamente la fornitura di elettricità. “Ciò è necessario per ridurre il carico sul sistema di alimentazione nel caso in cui la nostra infrastruttura venga colpita“, ha affermato il governatore dell’oblast di Odessa Maksym Marchenko.

Il grosso hotel colpito si troverebbe nel distretto di Solomyanskyi. Arrivano le prime foto e un bilancio provvisorio che parla di un morto e 5 feriti.