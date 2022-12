Meteo, al Nord irrompe il gelo. Forte vento e ampie schiarite al Sud

MeteoWeb

Arriva il gelo e nevica a bassissima quota al Nord Italia, in modo particolare in Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna: in pieno giorno abbiamo appena +2°C a Udine, +3°C a Bologna e Verona, +4°C a Venezia, Trieste, Parma, Modena, Padova, Mantova e Brescia.

Situazione meteo molto diversa al Centro/Sud dove soffiano forti venti occidentali ma il clima è molto più mite e dopo il forte maltempo di ieri abbiamo ampie schiarite. La temperatura è di +15°C a Roma e addirittura +18°C a Palermo, Bari, Reggio Calabria, Lecce e Brindisi, +19°C a Catania.

Nelle prossime ore il freddo aumenterà al Nord, il maltempo si estenderà a Romagna e Marche con nevicate fino a quote molto basse. Al Centro/Sud ancora ampie schiarite ma anche qualche pioggia in Calabria, mentre domani, Lunedì 12 Dicembre, avremo minime polari al Nord e ancora maltempo al Sud con piogge sparse e forti venti in Calabria e Sicilia dove però il clima rimarrà particolarmente mite.