Meteo, Calabria unica Regione d’Italia con un Natale di maltempo

Giornata di maltempo oggi in Calabria, o almeno nel versante tirrenico della Regione che subisce gli “effetti collaterali” dell’Anticiclone che portando masse d’aria molto calde sul Mediterraneo da ovest, innesca la formazione di nubi basse cariche di umidità nelle zone esposte alle correnti occidentali. Così piove a tratti da stamani sulla Catena Costiera, nel cosentino, ma anche sulla Costa Viola, nel reggino. Le precipitazioni non sono in alcun caso esagerate e il clima è particolarmente mite anche in caso di precipitazioni.

Anche domani, nel giorno di Natale, le condizioni del tempo rimarranno analoghe: la Calabria sarà l’unica Regione d’Italia ad avere piogge quest’anno a Natale, anche se soltanto in una piccola zona della Regione, nella fascia tirrenica centro meridionale.

