Meteo, temperature gelide in Alto Adige: -17°C in Val di Vizze

MeteoWeb

Colonnina di mercurio in netto calo in Alto Adige: a San Giacomo di Vizze, paesino a 1.440 metri nella zona di Vipiteno, la temperatura registrata questa mattina è stata di -17°C. Freddo anche a Sesto Pusteria con -15°C e a Pennes con -14°C. Ai 2.472 metri della Plose, il comprensorio sciistico sopra Bressanone in Val d’Isarco, il termometro segna -9°C. A Brunico si registrano -3°C, a Dobbiaco -7°C e a Vipiteno -3°C. A Bolzano +3°C.

Il freddo e la neve caratterizzano dunque l’apertura della stagione sciistica sulle Dolomiti in Trentino Alto Adige. In attesa della neve prevista per domani, l’Immacolata si conferma la giornata che per molti significa l’inizio della stagione dello sci.

Dei 450 impianti del Dolomiti Superski, da oggi sono aperti 295. Tante le aperture di impianti nel comprensorio sciistico dell’Ortler Skiarena da Solda a Merano 2000, da Reinswald in Val Sarentino a Ladurns.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: