Meteo: temperature gelide oggi in Veneto, -22°C ad Asiago e -30°C a Misurina

Temperature gelide oggi in Veneto, dalla montagna alla pianura: si registrano minime sotto zero. Secondo i dati Arpav, a Cortina d’Ampezzo si è registrata una minima di -12°C, e nella zona di Misurina, in località Paludetto, la colonnina di mercurio è scesa fino a -30°C. Ad Asiago, a 1000 metri di quota, -22°C.

Caso particolare è quello della dolina Campoluzzo a 1768 metri di quota nel vicentino, dove la minima ha toccato i -38°C.

Per quanto riguarda le altre città, Venezia si è fermata a 0°C, registrati -1°C a Padova e Rovigo, -2°C a Treviso, -3°C a Verona e Vicenza, -4°C a Belluno.

