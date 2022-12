Meteo Trentino, allerta valanghe: pericolo marcato oltre i 1.800 metri

MeteoWeb

Oggi in Trentino il pericolo valanghe è di grado marcato: lo rende noto il Soccorso alpino che ha diramato il bollettino valido per la giornata odierna. “La neve ventata recente richiede attenzione,” viene spiegato in una nota. “Con neve fresca e vento moderato proveniente dai quadranti meridionali negli ultimi giorni nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni così come ad alta quota si sono formati accumuli di neve ventata in parte instabili. Le valanghe possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Sui pendii carichi di neve ventata sono possibili valanghe di medie dimensioni. Possibili a livello isolato valanghe spontanee. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni“. Secondo il bollettino “sono ancora possibili valanghe per scivolamento di neve di piccole e medie dimensioni. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni al di sopra dei 1.800 metri circa. Attenzione nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza, come pure nelle zone in prossimità delle creste“.

