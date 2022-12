Meteo Valle d’Aosta: allerta gialla per pericolo valanghe

MeteoWeb

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso questa mattina un’allerta gialla, di ordinaria criticità, per il pericolo di valanghe. Sono attese dalla tarda serata di oggi, fino a metà giornata di domani, nevicate deboli su tutta la regione, oltre i 500 metri di quota, ma temporaneamente anche fino a 300 metri, che saliranno fino a “moderate” nel settore nord-occidentale con una precipitazione fino a 25-30 centimetri a 1.000-1.200 metri di quota.

Il bollettino indica la possibilità, sull’area che comprende la Valgrisenche, il vallone di La Thuile, la val Vény, la val Ferret, il vallone del Gran San Bernardo, la Valpelline e la testata della Valtournenche, di “medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza“.