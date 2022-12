Meteo Veneto, oggi maltempo e neve fino in collina: netto calo delle temperature domani

MeteoWeb

Domenica, transita sul Veneto una saccatura associata ad una ampia circolazione ciclonica sull’Europa settentrionale, portando tempo perturbato e precipitazioni diffuse, a carattere nevoso a quote collinari. Il successivo ingresso di correnti secche settentrionali porterà un netto calo delle temperature e ampi rasserenamenti lunedì. Da martedì si instaureranno correnti occidentali responsabili di tratti di variabilità e di un lieve rialzo termico.

Pomeriggio/sera di Domenica 11

Tempo perturbato con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso e precipitazioni diffuse, in prevalenza modeste, ma a tratti anche a carattere di rovescio od occasionale temporale; neve fino a quote collinari; non escluso qualche fiocco in pianura, ma senza accumuli. Diradamento ed esaurimento dei fenomeni nel corso del pomeriggio a partire dalle zone montane. Temperature in calo, marcato sulle zone montane e sulla pianura settentrionale, con minime raggiunte in serata, inferiori a zero anche in pianura. Venti in quota moderati, a tratti tesi da nord-ovest; nelle valli variabili, con possibili episodi di Foehn; sulla costa moderati, a tratti tesi settentrionali, sulla pianura interna variabili.

Lunedì 12

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; probabili foschie/nebbie nelle ore più fredde sulla pianura interna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore diminuzione con diffuse gelate anche in pianura nelle ore più fredde, tranne sulla costa dove le temperature saranno prossime o di poco superiori a zero.

Venti: In quota moderati o temporaneamente tesi da nord-ovest, nelle valli deboli/moderati con residuo Foehn nella prima parte della giornata. Sulla pianura interna deboli variabili, lungo la costa deboli/moderati nord-orientali.

Mare: Poco mosso, o temporaneamente mosso.

Martedì 13

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino, con aumento della nuvolosità nel corso della giornata.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: Stazionarie o in locale lieve aumento, ma ancora inferiori a zero nei valori minimi anche sulle zone più interne della pianura.

Venti: In quota moderati occidentali, nelle valli variabili; pianura nord-orientali moderati sulla costa e fino a metà giornata anche sulle zone interne, dove dal pomeriggio saranno deboli.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso.

Mercoledì 14

Cielo parzialmente nuvoloso, in prevalenza senza precipitazioni. Temperature in aumento, nei valori minimi e in montagna le massime, che saranno pressoché stazionarie in pianura.

Giovedì 15

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone pianeggianti. Temperature tendenti ad un ulteriore rialzo.