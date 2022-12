Meteo Veneto, domina l’anticiclone: qualche pioggia tra giovedì 29 e venerdì 30

MeteoWeb

Martedì l’ingresso in quota di correnti dai quadranti settentrionali favorirà una giornata più soleggiata anche sulla pianura del Veneto con minore persistenza di nubi basse rispetto ai giorni scorsi e comparsa di schiarite anche ampie. Mercoledì la pressione tenderà nuovamente ad aumentare con tempo stabile e in prevalenza soleggiato in montagna, ancora prevalenza di nubi basse in pianura in parziale dissolvimento durante il giorno. Da giovedì cominceranno ad affluire correnti sud-occidentali seguite dal veloce passaggio di una saccatura venerdì; tale configurazione porterà qualche precipitazione tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina. Sabato nuovo rinforzo del promontorio anticiclonico. Le temperature si manterranno sopra la media del periodo in entrambi i valori.

Pomeriggio/sera di Martedì 27

Sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso per velature. In pianura schiarite ampie sui settori centro-settentrionali, altrove residui annuvolamenti; dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità. Temperature massime senza notevoli variazioni. In pianura venti deboli di direzione variabile, in serata in prevalenza deboli dai quadranti orientali, salvo rinforzi moderati sulla costa. In alta montagna venti moderati da ovest.

Mercoledì 28

Cielo: Sulle zone montane parzialmente nuvoloso per tratti di nuvolosità alta. In pianura nubi basse, foschie e nebbie, in parziale dissolvimento durante le ore centrali, con comparsa di schiarite ed in nuova formazione dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo sulle zone montane e localmente anche su Pedemontana e pianura, altrove senza notevoli variazioni. Massime stazionarie in pianura, in calo in montagna.

Venti: In pianura fino a parte della mattinata deboli dai quadranti orientali, solo a tratti moderati sulla costa, in seguito deboli occidentali. In quota al mattino moderati dai quadranti occidentali, poi in rotazione e rinforzo da sud-ovest.

Mare: Poco mosso fino al mattino, calmo dal pomeriggio.

Giovedì 29

Cielo: In pianura e sulle Prealpi in prevalenza nuvoloso/molto nuvoloso per nubi basse, con foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura. Sulle Dolomiti da parzialmente nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti. Nel corso del pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) di qualche sporadica e debole pioggia su costa e pianura limitrofa, possibile anche nell’entroterra a fine giornata. In montagna non si esclude in serata qualche fiocco intorno ai 1200/1500 m sulle Prealpi, ai 1000/1200 m sulle Dolomiti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, salvo risultare in aumento sui settori meridionali della pianura. Massime in generale diminuzione in pianura, stazionarie sulle zone montane.

Venti: In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile salvo in serata quando saranno deboli dai quadranti orientali. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: In prevalenza calmo, poco mosso a fine giornata.

Venerdì 30

Cielo in prevalenza molto nuvoloso con precipitazioni nella notte fino a metà mattina sparse sulle zone montane, diffuse in pianura, in successivo diradamento ed esaurimento entro il primo pomeriggio. Non si esclude qualche parziale e temporanea schiarita su zone montane, pedemontane e occidentali della pianura. Eventuali deboli nevicate oltre ai 1200/1400 m sulle Dolomiti e ai 1500/1700 m sulle Prealpi. Temperature in aumento.

Sabato 31

In pianura permangono nubi basse con foschie e nebbie nelle ore più fredde, con possibili parziali schiarite nelle ore centrali. Sulle zone montane e pedemontane poco o parzialmente nuvoloso con maggiore probabilità di schiarite sulle Dolomiti. Temperature senza notevoli variazioni. In quota in serata rinforzo dei venti da sud-ovest.