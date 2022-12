Previsioni Meteo Veneto: “pioggia e neve anche in collina”

MeteoWeb

“Una saccatura associata ad una ampia circolazione ciclonica sull’Europa settentrionale transiterà sul Veneto tra sabato e domenica: saranno frequenti gli annuvolamenti e potranno verificarsi delle precipitazioni, nevose fino a quote collinari. La successiva discesa di aria fredda porterà un netto calo delle temperature. Lunedì pressione in temporanea ripresa, con rasserenamenti e clima rigido; da martedì pressione nuovamente in calo con nuovi annuvolamenti e possibilità di qualche debole precipitazione“. Sono queste le previsioni meteo di ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio.

Pomeriggio/sera di Sabato 10.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con modeste precipitazioni sparse, più estese e intense dalla serata, quando sarà possibile anche qualche rovescio tra Prealpi e pianura centro-occidentale; limite della neve intorno a 900-1100 m sulle Prealpi, 700-900 m sulle Dolomiti. Temperature diurne in contenuta ripresa. Venti: lungo la costa da deboli/moderati da nord-ovest, in intensificazione e rotazione fino a diventare moderati/tesi da nord-est; altrove variabili, in prevalenza occidentali sulla pianura meridionale, dove a tratti saranno moderati.

Domenica 11.

Cielo: Tempo perturbato tra la notte e la mattina; cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili schiarite a fine giornata.

Precipitazioni: Precipitazioni sparse, con probabilità alta (75-100%) sulle zone occidentali, dove i fenomeni saranno più consistenti e sarà possibile qualche rovescio od occasionale temporale, soprattutto nelle prime ore, medio-alta (50-75%) sulle restanti zone. Limite della neve in abbassamento fino a quote collinari. Diradamento ed esaurimento dei fenomeni dal tardo pomeriggio/sera.

Temperature: Prevalentemente in calo, marcato sulle zone montane e sulla pianura settentrionale, con minime raggiunte in serata, e prossime o un po’ inferiori a zero anche in pianura.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi da nord-ovest; nelle valli variabili, con possibili episodi di Foehn al pomeriggio. In pianura: sulle zone interne settentrionali, moderati tra la mattina e il pomeriggio, deboli nelle restanti ore; lungo la costa moderati, temporaneamente tesi da nord-est.

Mare: Mosso, anche molto mosso nella prima parte della giornata al largo.

Lunedi 12

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde sulla pianura interna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore diminuzione con diffuse gelate nelle ore più fredde anche in pianura.

Venti: In quota moderati da nord-ovest, nelle valli deboli/moderati settentrionali. Sulla pianura interna deboli variabili, lungo la costa deboli/moderati da nord-est.

Mare: Poco mosso.

Martedi 13

Inizialmente sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nel corso della giornata; non esclusa qualche precipitazione a fine giornata e qualche fiocco di neve fino in pianura. Temperature stazionarie o in locale variazione.

Mercoledi 14

Cielo nuvoloso con possibilità di deboli precipitazioni, e inizialmente non escluso qualche fiocco di neve anche in pianura; limite della neve in rialzo già dalla mattina. Temperature minime in aumento, massime in rialzo in montagna, senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura.