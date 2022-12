Meteo Veneto: tempo variabile tra 29 e 30 dicembre, poi torna l’anticiclone

MeteoWeb

Mercoledì pressione in nuovo aumento con tempo stabile e in prevalenza soleggiato in montagna in Veneto, ancora presenza di nubi basse in pianura, in parziale dissolvimento durante le ore centrali. Tra giovedì e venerdì il passaggio di una veloce saccatura porterà una fase di tempo variabile con nuvolosità estesa e possibilità di qualche sporadica precipitazione in pianura, e al più di qualche fiocco di neve in montagna. Da sabato nuovo rinforzo del promontorio anticiclonico con tempo stabile e in parte soleggiato in montagna, in pianura frequenti nubi basse. Le temperature si manterranno sopra la media del periodo in entrambi i valori, in particolare in quota dove lo zero termico raggiungerà il suo apice tra sabato e domenica, raggiungendo quote intorno ai 3500 m.

Pomeriggio/sera di Mercoledì 28

Sulle zone montane poco o parzialmente nuvoloso per tratti di nuvolosità alta e nubi basse a ridosso delle Prealpi a fine giornata. In pianura ampie schiarite sui settori centro-settentrionali, altrove nubi irregolari; dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità. Temperature massime stazionarie in pianura e in quota, in calo altrove. Venti in pianura deboli occidentali. In quota venti in progressiva rotazione e rinforzo da sud-ovest.

Giovedì 29

Cielo: In pianura e sulle Prealpi in prevalenza nuvoloso/molto nuvoloso per nubi basse, con foschie e locali nebbie nelle ore più fredde in pianura e in qualche fondovalle. Sulle Dolomiti da parzialmente nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: In pianura sarà possibile qualche sporadica e debole pioggia sui settori centro-meridionali e costieri (probabilità medio-bassa 25-50%) e in serata anche nell’entroterra. In montagna in prevalenza assenti anche se non si esclude in serata qualche fiocco intorno ai 1500/1700 m sulle Prealpi, ai 1200/1500 m sulle Dolomiti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni. Massime in generale diminuzione in pianura, stazionarie sulle zone montane.

Venti: In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile, salvo in serata quando saranno deboli dai quadranti orientali. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: In prevalenza calmo, poco mosso a fine giornata.

Venerdì 30

Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite sui settori dolomitici.

Precipitazioni: Saranno ancora possibili delle deboli precipitazioni sparse e discontinue, specie in pianura, con probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%). Generalmente assenti sulle zone montane salvo residui fenomeni fino al primo mattino, con limite della neve intorno ai 1100/1400 m sulle Dolomiti, 1400/1700 m sulle Prealpi.

Temperature: In pianura senza notevoli variazioni. Su zone montane e pedemontane in aumento.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. In quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo.

Sabato 31

In pianura iniziali nubi basse con foschie e locali nebbie, in parziale dissolvimento durante le ore centrali sui settori centro-settentrionali, con comparsa di tratti soleggiati anche ampi. Dopo il tramonto nuova formazione di nubi basse con riduzioni della visibilità. Sulle zone montane e pedemontane poco o parzialmente nuvoloso per tratti di nubi alte e nubi basse a ridosso delle Prealpi nelle ore più fredde. Temperature minime in calo su zone montane e pedemontane, in aumento in quota; massime in generale aumento. In quota in serata rinforzo dei venti da sud-ovest.

Domenica 1

In pianura e su parte della Pedemontana permangono nubi basse, più persistenti rispetto a sabato, con foschie e locali nebbie nelle ore più fredde e scarsa possibilità di schiarite. Sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso mentre sulle Prealpi insisteranno nubi basse, in parziale dissolvimento durante il giorno. Temperature minime in aumento su zone centro settentrionali della pianura e sulle zone montane; massime senza notevoli variazioni.