Riscritta la storia di 2 isole che stanno sprofondando nel Pacifico

Distribuite su vaste distanze, si pensa che le isole dell’Oceano Pacifico tropicale siano state popolate da esseri umani in due distinte migrazioni iniziate circa 3.330 anni fa.

La prima ha seguito una rotta settentrionale da quelle che oggi sono le Filippine e la seconda ha seguito una rotta meridionale da Taiwan e dalla Nuova Guinea. Le persone sono arrivate sulle isole tra queste rotte, che ora costituiscono gli Stati Federati di Micronesia, circa 1.000 anni dopo.

Una nuova scoperta di un ricercatore della Tufts University e colleghi suggerisce che le isole della Micronesia potrebbero essere state colonizzate molto prima di quanto ipotizzato e che i viaggiatori sulle due rotte potrebbero avere interagito tra loro. I dettagli dello studio sono stati pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences.

Micronesia, le isole di Kosrae e Pohnpei

Andrew Kemp, professore associato presso il Department of Earth and Climate Sciences, si è concentrato sulla Micronesia per migliorare la comprensione di come il cambiamento climatico influisce sul cambiamento globale del livello del mare, raccogliendo nuovi dati nell’area dell’Oceano Pacifico tropicale, che non è così ben documentato come il Nord dell’Oceano Atlantico.

Con il sostegno della National Science Foundation, il team di ricerca ha raccolto sedimenti di mangrovie sulle isole di Kosrae e Pohnpei negli Stati Federati di Micronesia.

Sebbene il livello relativo del mare – l’altezza della terra rispetto all’altezza dell’oceano adiacente – sia sceso durante gli ultimi 5.000 anni in gran parte del Pacifico tropicale, in Micronesia la datazione al radiocarbonio ha mostrato che il livello relativo del mare è aumentato in modo significativo, di circa 4,3 metri perché le isole stanno affondando.

Sebbene i ricercatori non siano ancora in grado di spiegare completamente perché le due isole stanno sprofondando molto più velocemente di altre nel Pacifico, hanno potuto osservare chiaramente i risultati e comprenderne il significato per capire come le persone sono arrivate a popolare la remota Oceania.

Le rovine monumentali di Nan Madol, la “Venezia del Pacifico”

Il team, composto da Juliet Sefton, al tempo ricercatrice post-dottorato alla Tufts e ora assistente alla Monash University in Australia, e Mark McCoy, professore associato di antropologia alla Southern Methodist University, è rimasto colpito dalle implicazioni del livello relativo del mare per l’interpretazione delle rovine monumentali di Nan Madol, una vasta serie di edifici in pietra costruiti su isolotti separati da canali pieni di acqua oceanica appena al largo dell’isola di Pohnpei.

Si presume che le rovine, ora Patrimonio dell’Umanità delle Nazioni Unite, fossero edifici amministrativi o religiosi costruiti circa 1.000 anni fa affinché l’élite dell’isola vivesse separata dalla popolazione principale dell’isola.

Kemp e i suoi colleghi si sono resi conto che l’innalzamento relativo del livello del mare a lungo termine significava che questa ipotesi non era corretta. Quando le strutture sono state costruite, si trovavano sull’isola stessa, non separate dall’acqua. Secondo McCoy, la descrizione prevalente di Nan Madol come la “Venezia del Pacifico” potrebbe non essere accurata se si pensa al momento della costruzione delle strutture.

La colonizzazione

I ricercatori hanno riflettuto sul periodo in cui queste isole sono state effettivamente colonizzate per la prima volta. Kemp ha osservato che i naviganti che per primi sono arrivati sulle isole probabilmente sono vissuti sulla costa, ecco perché i ricercatori hanno cercato prove archeologiche in quelle zone, ma non le hanno trovate per le abitazioni più antiche.

“Pensiamo che Pohnpei e Kosrae forse non sono state colonizzate in modo anomalo in ritardo, ma piuttosto siano state colonizzate più o meno nello stesso periodo delle altre isole del Pacifico,” ha spiegato Sefton. “Le persone sono arrivate e hanno vissuto sulla costa, ma la subsidenza delle isole ha causato un relativo innalzamento del livello del mare, che ha sommerso le testimonianze archeologiche più antiche. Probabilmente sono sott’acqua, ma devono ancora essere trovate, se mai verranno trovate“.

Ne deriva che le persone durante le migrazioni settentrionali e meridionali potrebbero avere interagito tra loro intorno alle isole vulcaniche della Micronesia, come Kosrae, Pohnpei, Chuuk e Yap.

Gli archeologi “hanno cercato per anni nel posto sbagliato”

Finora non c’erano prove di ciò perché i ricercatori si sono basati su presupposti sbagliati in riferimento al periodo in cui le isole sono state abitate per la prima volta in base al livello del mare. McCoy ha sottolineato che gli archeologi “hanno cercato per anni nel posto sbagliato, perché si pensava che il livello relativo del mare stesse diminuendo“.

“Sebbene non possiamo dimostrare che ci sia stata interazione tra questi due percorsi, possiamo presentare un’argomentazione che afferma che i dati attualmente esistenti sulla migrazione nel Pacifico sono probabilmente molto più incompleti di quanto si pensi,” ha concluso Kemp.