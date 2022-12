Missile dell’Ucraina precipita in Moldavia sulla neve | FOTO e DETTAGLI

MeteoWeb

Pochi minuti fa, un missile è caduto nella regione moldava di Briceni durante i massicci bombardamenti che i russi stanno adottando in queste ore sull’Ucraina. I bombardamenti hanno provocato vasti e diffusi blackout elettrici non solo in Ucraina, ma anche in Moldavia.

Il missile caduto nella regione moldava è un S-300 di difesa aerea, in dotazione all’esercito ucraino. Come già accaduto qualche settimana fa in Polonia, anche stavolta i missili che finiscono fuori dal confine ucraino non sono russi ma ucraini, utilizzati dall’esercito ucraino per intercettare i missili da crociera lanciati dalla Russia.