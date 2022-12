Con la missione Artemis la Luna diventerà il “campo di addestramento per la nuova economia”

MeteoWeb

Un campo di addestramento per la nuova economia dello spazio: promettono di essere soprattutto questo, le future missioni sulla Luna del programma Artemis: lo ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, nel convegno sulla Space Economy organizzato dall’ Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali (Aipas) in occasione della Giornata nazionale dello spazio.

“Artemis è un programma aperto, ha come obiettivo arrivare sulla Luna e utilizzarla come campo di addestramento per la nuova economia“, ha osservato. In ambito europeo, per esempio, “l’Italia è in prima fila con la Germania per sviluppare il primo lander lunare“. Si annuncia ricco di attività anche il 2023, ha detto ancora Saccoccia, riferendosi alle attività previste dai progetti finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del programma triennale dell’Asi. Sono pronte a dare il loro contributo anche le Piccole e medie imprese attive nel settore aerospaziale, ha detto la presidente dell’Aipas, Marina Scatena. “Nata nel 1998 come un’associazione di startup e Pmi, oggi l’associazione è cresciuta ma la filosofia è ancora fare sistema e fare emergere le competenze di un Paese che è fra i leader del settore Spaziale a livello internazionale“, un settore che “è in continua crescita e – ha osservato – che può creare posti di lavoro e nuove opportunità“.