Le missioni sulla Luna tra i risultati scientifici più attesi nel 2023 secondo Nature

Dalle missioni sulla Luna, all’approvazione delle prime terapie geniche, fino alle innovazioni nel campo della fisica: sono i risultati scientifici più attesi nel 2023 secondo Nature.

Per quanto riguarda in dettaglio lo Spazio, nei prossimi mesi saranno certamente numerose le scoperte effettuate grazie al telescopio spaziale James Webb di NASA, ESA e Agenzia spaziale canadese, ma sono molte le aspettative anche per il nuovo telescopio spaziale europeo Euclid dell’ESA, che orbiterà intorno al Sole per 6 anni disegnando una mappa in 3D dell’universo.

Dopo la conclusione di Artemis I, la Luna sarà protagonista anche il prossimo anno. Il satellite dovrebbe essere raggiunto da diverse missioni: il rover Rashid degli Emirati Arabi Uniti, da Lunar FlashLight, la “torcia lunare” della NASA per la ricerca di acqua, e la missione giapponese Hakuto-R.

La Luna sarà anche meta del primo viaggio civile a bordo del razzo Starship di SpaceX, che porterà 11 passeggeri verso il satellite su un volo privato di 6 giorni.