Misurata per la prima volta la marea atmosferica

I ricercatori della National Central University di Taiwan hanno descritto e misurato la marea innescata dall’attrazione gravitazionale della Luna sull’atmosfera terrestre: i risultati sono stati pubblicati su Scientific Reports. Lo studio è stato condotto grazie ai dati GNSS (Global Navigation Satellite System) da Jann-Yenq Liu, Tsung-Yu Wu, ChiYen Lin e Loren C. Chang del Centro di Fisica e Ingegneria Astronautica dell’Università pubblica a Taoyuan (Taiwan).

I ricercatori hanno utilizzato i sondaggi di occultazione radio ionosferica GNSS per mostrare per la prima volta le strutture e le dinamiche tridimensionali globali dei doppi rigonfiamenti delle maree lunari ionosferiche.

La forza gravitazionale delle posizioni relative tra il Sole, la Luna e la Terra si traduce in due rigonfiamenti di marea simmetrici (doppi rigonfiamenti) che appaiono alle latitudini equatoriali direttamente sotto e di fronte alla Luna. L’altezza della superficie oceanica varia ulteriormente in base alla fase lunare, che riflette le posizioni relative tra il Sole, la Luna e la Terra. Quando i tre oggetti si allineano durante novilunio o plenilunio, la marea lunare raggiunge la massima ampiezza.

A differenza dell’acqua dell’oceano che ha una densità costante, la densità atmosferica varia in base all’equilibrio idrostatico e alla legge dei gas ideali, diminuendo esponenzialmente con l’altitudine, il che fa sì che la densità atmosferica a circa 300 km di altitudine sia di circa mille miliardi di volte più ridotta di quella a terra. Sebbene siano stati segnalati segni di marea lunare semidiurna di densità elettronica, vento e temperatura nell’atmosfera superiore e nella ionosfera in determinate regioni, zone e orari, a causa della mancanza di osservazioni tridimensionali globali e uniformi, la risposta dell’altezza del picco ionosferico al doppio rigonfiamento delle maree lunari atmosferiche superiori a causa della forza gravitazionale della Luna non era stata ancora osservata a livello globale.

Dallo studio è emerso che l’ampiezza del doppio rigonfiamento dell’altezza del picco ionosferico è di circa 3-5 km all’equatore e di 1,5-2 km a 35 di latitudine. La densità elettronica rappresenta ulteriormente i flussi di plasma tridimensionali globali nella ionosfera.