Montagna, soccorsa coppia di escursionisti in difficoltà sul Lagazuoi

MeteoWeb

Intorno alle 16 la Centrale del 118 è stata attivata dal gestore del Rifugio Lagazuoi, contattato da due escursionisti in difficoltà durante la salita del Sentiero dei Kaiserjäger. La coppia, un ragazzo e una ragazza tedeschi, giunta all’altezza dei traversi sotto la cima non era più in grado di proseguire, seppure i due fossero illesi, ma bagnati e infreddoliti dalla neve. Sbarcato alla piazzola del Rifugio Averau il personale medico, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato gli escursionisti e li ha recuperati utilizzando un verricello di 10 metri, per poi lasciarli al Rifugio Averau dove pernotteranno.