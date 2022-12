E’ morto Lando Buzzanca: ucciso dalla stessa malattia di Bruce Willis

MeteoWeb

E’ morto a Roma Lando Buzzanca. L’attore, 87 anni, era ricoverato al policlinico Gemelli. Buzzanca soffriva da tempo di una malattia neurodegenerativa che l’ha costretto al ricovero. Lui stesso ad agosto aveva lanciato un appello per tornare a casa. Aveva perso trenta chili. Buzzanca soffriva di afasia, malattia di cui soffre anche l’attore di Hollywood Bruce Willis.

L’ultima fase della sua vita è stata segnata da ricoveri e polemiche. Buzzanca era stato portato lo scorso anno in una Rsa dopo il ricovero di quaranta giorni al Santo Spirito che si era reso necessario in seguito a una caduta nell’aprile 2021. La compagna Francesca Della Valle e il medico Fulvio Tomaselli avevano denunciato lo scorso novembre il declino dell’attore avvenuto nei mesi del ricovero in Rsa. Il figlio Massimiliano, opponendosi al medico e a Francesca Della Valle, aveva detto di voler denunciare entrambi “per tutelare il padre e la sua privacy“.

I ricoveri

L’8 novembre l’attore era stato trasferito al Policlinico Gemelli in seguito alla rottura di un femore. Fulvio Tomaselli, medico che lo aveva preso in cura, aveva lanciato un allarme già settimane fa: “Dopo le ‘amorevoli cure’ in una rsa dal 27 dicembre, hanno travolto un uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito, drammaticamente lucido”. Il medico aveva scritto queste dure parole in un post su Facebook, aggiungendo: “Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana famosa nel mondo. Questo stato l’ho denunciato il 5 agosto, come suo medico di fiducia. Ora sta peggio”.

Il figlio Massimiliano, oggi, racconta: “Si è spento serenamente intorno alle 14. Ieri ero venuto a trovarlo e credo mi abbia riconosciuto perché si voleva alzare. L’ho convinto a rimanere a letto. Certo, le sue condizioni non erano delle migliori, ma speravo che almeno questo Natale lo passasse con noi. Quando mi hanno avvisato per dirmi che era peggiorato, stavo uscendo da casa per andare a trovarlo, ma sono arrivato tardi“.

Lando Buzzanca, lucido e consapevole delle proprie condizioni, ha vissuto i suoi ultimi mesi in sofferenza. Era da due settimane ricoverato all’Hospice del Gemelli Medical Center. Sapeva di non avere speranza di ripresa.

Lando Buzzanca: la vita

Gerlando Buzzanca, nato a Palermo il 25 agosto 1935 in una famiglia di attori, compì i suoi studi nella città natale e a diciassette anni si trasferì a Roma, dove rimase per gran parte della sua vita. Protagonista della commedia all’italiana degli anni ’60 e ’70, fu in un primo periodo fortemente osteggiato dalla critica ottenendo però un grande successo di pubblico, a partire in particolare da Il merlo maschio del 1971 diretto da Pasquale Festa Campanile. Recitò con alcuni tra i più grandi attori italiani dell’epoca. Protagonista anche nel teatro e nella tv, rimase attivo fino agli anni 2000, con la serie Il restauratore e poi nel 2016 con la partecipazione a Ballando con le stelle