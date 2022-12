Morto Pelé: addio al “Re” del calcio brasiliano

MeteoWeb

E’ morto oggi Pelé, il “Re” del calcio brasiliano che ha vinto un record di tre Mondiali ed è diventato una delle figure sportive più importanti del secolo scorso. Pelé, 82 anni, si era sottoposto a cure per un tumore al colon dal 2021. Nell’ultimo mese, è stato ricoverato per molteplici problemi. Il suo agente Joe Fraga ha confermato la sua morte.

Pochi istanti dopo la morte di Pelé, l’ospedale israelita Albert Einstein di Rio de Janeiro, dove era ricoverato da un mese, ha diramato un sintetico bollettino medico in cui conferma “con rammarico la morte oggi di Edson Arantes do Nascimento, Pelé“. Il decesso, si precisa, è avvenuto “per il cedimento di più organi, conseguente alla progressione del cancro al colon associato alla sua condizione medica precedente”. “L’ospedale Israelita Albert Einstein – si dice infine – si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che soffrono per la perdita del nostro caro Re del Calcio”.

Kelly Cristina Nascimento, figlia di Pelé, ha annunciato su Twitter la morte del padre condividendo una foto che ritrae le mani del grande calciatore nel letto di ospedale insieme a quelle dei suoi cari a formare una raggiera. ”Tutto quello che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente”, ha scritto Kelly. Come scrive ‘Globoesporte‘, verrà sepolto a Santos.

‘‘Ama, ama e ama per sempre”. Questo ”il messaggio’‘ di Pelé ”che oggi diventa una eredità per le generazioni future”. Lo ha scritto la famiglia della leggenda del calcio in comunicato diffuso su Twitter, Instagram e Facebook. Accompagnato da una foto in bianco e nero di Pelé sorridente, la nota recita: ‘‘l’ispirazione e l’amore hanno segnato il viaggio del re Pelé, che è morto oggi in pace. Nel suo viaggio, Edson ha incantato il mondo con il suo genio nello sport, ha fermato una guerra, ha svolto opere sociali in tutto il mondo e ha diffuso quella che più credeva essere la cura per tutti i nostri problemi: l’amore”.

Ampiamente considerato uno dei più grandi giocatori di calcio, Pelé ha trascorso quasi due decenni a incantare i fan e abbagliare gli avversari come il più prolifico marcatore con il club brasiliano Santos e con la nazionale brasiliana. Diverse fonti, contando diverse serie di partite, elencano i totali dei gol di Pelé tra 650 (partite di campionato) e 1.281 (tutte partite senior, alcune contro competizioni di basso livello).

Il giocatore, che sarebbe stato soprannominato “The King” (Il Re), è stato presentato al mondo a 17 anni ai Mondiali del 1958 in Svezia, il giocatore più giovane di sempre al torneo. È stato portato fuori dal campo sulle spalle dei compagni di squadra dopo aver segnato due gol nella vittoria per 5-2 del Brasile sul Paese ospitante in finale. Un infortunio lo ha limitato a giocare solo due partite quando il Brasile ha mantenuto il titolo mondiale nel 1962, ma Pelé è stato l’emblema del trionfo del suo Paese ai Mondiali del 1970 in Messico. Ha segnato in finale e ha fornito a Carlos Alberto un passaggio per l’ultimo gol nella vittoria per 4-1 contro l’Italia.

La sua grazia, il suo atletismo e le sue mosse ipnotizzanti hanno ammaliato giocatori e tifosi. Era dotato di uno stile veloce e fluido che ha rivoluzionato lo sport: un tocco simile alla samba che ha personificato l’eleganza del suo Paese sul campo. Ha portato il Brasile alle vette del calcio ed è diventato un ambasciatore globale per il suo sport in un viaggio iniziato per le strade dello stato di San Paolo, dove prendeva a calci un calzino imbottito di giornali o stracci.

La carriera calcistica

Nato Edson Arantes do Nascimento, nella piccola città di Tres Coracoes, all’interno dello stato di Minas Gerais, il 23 ottobre 1940, Pelé è cresciuto lustrando scarpe per comprare il suo modesto abbigliamento da calcio. Il talento di Pelé ha attirato l’attenzione quando aveva 11 anni e un giocatore professionista locale lo ha portato nelle squadre giovanili del Santos. Non ci è voluto molto perché arrivasse in prima squadra. Ha debuttato con il club brasiliano a 16 anni nel 1956 e il club ha rapidamente ottenuto riconoscimenti a livello mondiale.

Il nome Pelé è venuto da lui, pronunciando male il nome di un giocatore chiamato Bilé. Andò ai Mondiali del 1958 come riserva, ma divenne un giocatore chiave per la squadra del campionato del suo Paese. Il suo primo gol è stato votato come uno dei migliori nella storia della Coppa del Mondo.

Il Mondiale del 1966 in Inghilterra – vinto dai padroni di casa – fu amaro per Pelé, ormai considerato il miglior giocatore del mondo. Il Brasile è stato eliminato nella fase a gironi e Pelé, arrabbiato per il duro trattamento, ha giurato che quella fosse la sua ultima Coppa del Mondo. Ha poi cambiato idea, partecipando alla Coppa del Mondo del 1970, dove ha segnato il primo gol nella finale contro l’Italia, la sua ultima partita ad un Mondiale.

In tutto, Pelé ha giocato 114 partite con il Brasile, segnando un record di 95 gol, di cui 77 in partite ufficiali.

La sua corsa con il Santos si è protratta per oltre tre decenni fino a quando non è andato in semi-pensionamento dopo la stagione 1972. I ricchi club europei hanno cercato di ingaggiarlo, ma il governo brasiliano è intervenuto per impedirne la vendita, dichiarandolo tesoro nazionale. Sul campo, l’energia, la visione e l’immaginazione di Pelé hanno guidato una talentuosa nazionale brasiliana con uno stile di gioco veloce e fluido che esemplificava “O Jogo Bonito” (Il Bel Gioco). La sua autobiografia del 1977, “My Life and the Beautiful Game”, ha reso la frase parte del lessico del calcio.

Nel 1975, è entrato a far parte del New York Cosmos della North American Soccer League. Sebbene avesse 34 anni e avesse superato il suo apice, Pelé ha dato al calcio un profilo più alto in Nord America. Ha guidato i Cosmos allo scudetto del 1977 e ha segnato 64 gol in tre stagioni. Pelé ha concluso la sua carriera l’1 ottobre 1977, in una partita tra il Cosmos e il Santos davanti a una folla nel New Jersey di circa 77.000 persone. Ha giocato metà della partita con ogni squadra.

La fama di Pelé

L’immagine di Pelé, con la maglia gialla del Brasile e il numero 10 stampato sul retro, rimane viva tra i tifosi di calcio di tutto il mondo. Così come il suo marchio di fabbrica per celebrare un gol: un salto con il pugno destro spinto in alto sopra la sua testa.

La fama di Pelé era tale che nel 1967 le fazioni di una guerra civile in Nigeria concordarono un breve cessate il fuoco in modo che potesse giocare una partita di esibizione nel Paese. È stato nominato Cavaliere dalla Regina Elisabetta II del Regno Unito nel 1997. Quando ha visitato Washington per aiutare a rendere popolare il gioco in Nord America, è stato il Presidente degli Stati Uniti a tendere la mano per primo. “Mi chiamo Ronald Reagan, sono il Presidente degli Stati Uniti d’America”, ha detto al suo ospite. “Ma non c’è bisogno che tu ti presenti perché tutti sanno chi è Pelé”.

Pelé dopo il calcio

La vita di Pelé dopo il calcio ha assunto molte forme. È stato un politico – Ministro straordinario dello sport del Brasile – un ricco uomo d’affari e ambasciatore dell’UNESCO e delle Nazioni Unite. Ha avuto ruoli in film, soap opera e ha persino composto canzoni e registrato CD di musica popolare brasiliana.

Man mano che la sua salute peggiorava, i suoi viaggi e le sue apparizioni sono diventate meno frequenti. È stato spesso visto su una sedia a rotelle durante gli ultimi anni e non ha partecipato a una cerimonia per svelare una sua statua che rappresentava la squadra brasiliana della Coppa del Mondo 1970. Pelé ha trascorso il suo 80° compleanno isolato con alcuni membri della famiglia in una casa sulla spiaggia.