Morto il puma di Hollywood, P-22 era la mascotte di Los Angeles

MeteoWeb

Il celebre puma di Hollywood P-22 è stato abbattuto ieri mattina dai veterinari dello zoo di San Diego: il gesto estremo si è reso necessario dopo che il felino è stato investito da un’auto, ma anche a causa di problemi di salute preesistenti.

L’esemplare aveva 12 anni ed era diventato famoso dopo essere stato il testimonial della più grande campagna per la salvaguardia dei puma in via di estinzione, un progetto da 90 milioni di dollari. Il puma viveva nel Griffith Park, vicino alla famosa scritta Hollywood, era anche diventato la mascotte di Los Angeles.

La decisione di abbatterlo è stata presa quando i veterinari lo hanno trovato in gravissime condizioni, probabilmente dopo essere stato investito da un’auto: aveva gravi ferite alla testa, all’occhio destro e gli organi interni erano danneggiati. I veterinari hanno anche riscontrato malattie preesistenti, tra cui danni irreversibili ai reni, perdita di peso cronica, un’estesa infezione parassitaria della pelle su tutto il corpo e artrite.

“Ha avuto una vita straordinaria e ha conquistati i cuori della gente di Los Angeles ma non solo,” ha scritto in una nota il dipartimento per la fauna della California.