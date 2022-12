Mosca pronta a riprendere le forniture di gas all’Europa

MeteoWeb

“Mosca è pronta a riprendere le forniture di gas all’Europa attraverso il gasdotto Yamal-Europe“. E’ quanto dichiarato dal vice primo ministro russo, Alexander Novak, all’agenzia di stampa statale TASS. “Il mercato europeo rimane rilevante, poiché la carenza di gas persiste e abbiamo tutte le opportunità di riprendere le forniture“, ha riferito ancora la TASS citando Novak. Il gasdotto Yamal-Europe in genere scorre verso ovest, ma è stato per lo più invertito dal dicembre del 2021 poiché la Polonia si è allontanata dall’acquisto dalla Russia a favore dell’estrazione di gas immagazzinato in Germania.

Novak ha anche ribadito che Mosca sta discutendo ulteriori forniture di gas attraverso la Turchia dopo la creazione di un hub. Ha anche detto che Mosca prevede di aver spedito 21 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (GNL) in Europa nel 2022. “Quest’anno siamo stati in grado di aumentare significativamente le forniture di GNL in Europa», ha detto Novak. «Negli 11 mesi del 2022 sono aumentati a 19,4 miliardi di metri cubi, entro la fine dell’anno sono previsti 21 miliardi di metri cubi“.

Novak ha anche affermato che la Russia ha concordato con l’Azerbaigian di aumentare le forniture di gas per il suo consumo interno. “In futuro, quando aumenteranno la produzione di gas, saremo in grado di discutere di scambi“.

Mosca sta inoltre discutendo di maggiori forniture di gas al Kazakistan e all’Uzbekistan. Novak ha riferito che a lungo termine, la Russia potrà inviare il suo gas naturale ai mercati dell’Afghanistan e del Pakistan, utilizzando le infrastrutture dell’Asia centrale, o in uno scambio dal territorio dell’Iran.