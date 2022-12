La NASA ha perso i contatti con ICON, il satellite che studia la ionosfera

MeteoWeb

La NASA ha recentemente perso i contatti con un satellite per lo studio dell’atmosfera, rimasto operativo oltre la sua durata prevista. Lo Ionospheric Connection Explorer (ICON) ha perso i contatti il 25 novembre e il team della missione non è stato in grado di ristabilirli nelle settimane successive, hanno spiegato i funzionari dell’agenzia spaziale. “Il team sta ancora lavorando per stabilire una connessione,” hanno precisato. “Lavorando con lo Space Surveillance Network del Dipartimento della Difesa, il team ha verificato che ICON rimane intatto“.

L’hardware di ICON include un “timer di perdita di comando” progettato per attuare il ripristino in caso di mancati contatti con i controllori di terra per 8 giorni. La navicella spaziale è però rimasta in silenzio dopo il completamento del ripristino lunedì 5 dicembre, è stato precisato.

ICON, lanciato nell’ottobre 2019, sta esplorando le sfaccettature della ionosfera terrestre che altri veicoli spaziali non avevano indagato prima. La ionosfera – uno strato dell’atmosfera terrestre che si estende da circa 80 a 640 km sopra il nostro pianeta – cambia costantemente con la radiazione solare. Tali variazioni possono influenzare le tecnologie di comunicazione.

ICON ha portato a termine la sua prima missione di 2 anni nel dicembre 2021 ed è operativo nell’ambito di un’estensione della missione.

La risoluzione dei problemi continua, mentre il team della missione esplora la probabile fonte del problema “all’interno dei sottosistemi di comunicazioni avioniche o in radiofrequenza“, hanno aggiunto i funzionari della NASA.

Al momento non è chiaro se il veicolo spaziale ristabilirà i contatti. “Il team non è attualmente in grado di stabilire lo stato di salute del veicolo spaziale e la mancanza di un segnale di downlink potrebbe essere indicativa di un guasto del sistema“.