Natale: non solo panettone: è boom di dolci fatti in casa

MeteoWeb

La preparazione fai da te delle specialità tradizionali delle feste, anche con il coinvolgimento dei bambini, è un’attività tornata ad essere gratificante per le famiglie italiane che si preparano a portare in tavola per il Natale i dolci della tradizione locale, i cui segreti saranno svelati nel fine settimana.

L’appuntamento è per domani sabato 17 dicembre nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia (programma su www.campagnamica.it), a partire dalle ore 9,30 al mercato di Campagna Amica di via San Teodoro 74 a Roma, dove nella preparazione dei dolci tradizionali locali saranno impegnati i cuochi contadini con consigli pratici per realizzare al meglio queste specialità tramandate da generazioni.

Per l’occasione sarà presentata l’analisi Coldiretti/Ixe’ su “I dolci di Natale sulle tavole degli italiani” con un focus sulla mappa delle specialità regionali.