Natale con sole e temperature primaverili in Sicilia, +21°C nel Trapanese

Natale all’insegna del sole e di temperature primaverili in tutta la Sicilia. I valori termici superiori alla media hanno spinto molti ad approfittare della giornata favorevole per fare un tuffo al mare a Palermo, a Catania e in diverse altre località dell’Isola. Tanti i turisti che si stanno godendo il clima favorevole visitando monumenti e città.

Al momento si registrano punte di +21°C nel Trapanese (Partanna), +20°C nel Ragusano (Donnalucata, Scicli) e +19°C a Palermo.

