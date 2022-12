Natale, maxi esodo verso Sud: traffico congestionato sull’A1 Milano-Napoli e nello Stretto di Messina | FOTO

MeteoWeb

Migliaia di viaggiatori stanno letteralmente paralizzando ampi tratti delle autostrade d’Italia in direzione Sud per l’esodo di Natale verso Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata. Lunghe code si registrano in questa Vigilia di Natale nella carreggiata Sud dell’A1 Milano-Napoli soprattutto da Roma in giù, con ore di coda nel tratto compreso tra Colleferro e Caserta. I tempi di percorrenza sono più che raddoppiati.

Ingorghi enormi anche nello Stretto di Messina, direzione Sicilia, dove già ieri si registravano code chilometriche per traghettare in Sicilia.