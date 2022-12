Gli “effetti collaterali” dell’anticiclone: 6° giorno di nebbia ad Avezzano | FOTO

MeteoWeb

È un Natale all’insegna dell’anticiclone quello che sta vivendo l’Italia, con tempo stabile e caldo anomalo. Ma l’anticiclone in inverno porta con sé anche degli “effetti collaterali”, come nebbie e nubi basse. Nelle scorse ora, la nebbia ha avvolto città come Roma e Macerata. Avezzano, località a circa 700 metri s.l.m., in provincia dell’Aquila, è al suo sesto giorno di nebbia, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto che ci invia Enrico Pezzuti.

Ad Avezzano, le temperature non superano i +5°C di massima e le minime si aggirano intorno allo 0.