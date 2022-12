MeteoWeb

Una forte nebbia, ieri sera, ha interessato alcune zone della Sicilia. Gela è stata tra le località che si sono ritrovate avvolte dalla nebbia, come è possibile vedere nei video inviate alla nostra redazione da Davide Morreale. “La nebbia persiste fitta da sei ore – scrive il nostro lettore – mai accaduto. E’ nebbia tipica della pianura padana“. Nebbia fittissima anche su Vittoria, come si può vedere dalle foto in calce.

Sicilia: fitta nebbia ammanta Gela